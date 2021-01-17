Певец Олег Винник порадовал "волчиц" новым ярким кадром
Как передает Politеka.net, 47-летний артист, судья "Голоса країни 11", опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал себя на трапе самолета.
Олег был в черных узких джинсах и кофте с капюшоном, а также коричневых ботинках. Серая кепка и защитная маска на лице дополнили "походный" лук.
Винник замер на трапе, показав пальцами жест "мир", взглянув прямо в камеру.
"Взлетаем! ✈✈✈ Через несколько часов буду любоваться родными украинскими пейзажами 🤗😍", - подписал фото артист.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное, предположив, что певец засобирался в отпуск. Примечательно, что некоторые "перепутали" его с ведущей "Голоса країни" Екатериной Осадчей.
"Удачной посадки ❤️ И замечательного полета ✈️ непревзойденный 🔥"
"какой красивый 😍"
"Счастливого полёта и мягкой посадки!!!💖"
"Похож на Катю Осадчую!😂😂😂"
"Олег вы мужественный мужчина и еще красавец❤️"
"На Буковель ????❤️"
"Волчицы, одеваемся потеплее и бегом встречать кумира"
"Щось дуже легенько одягнувся? Сьогодні з ранку було -21 морозу!"
"Отличного отдыха вам, Олег. Храни Вас Бог.❤️🙏😘 Отдыхать важно - тем более с Вашим гиперответственным отношением к работе. Желаю насладиться этим временем. И, конечно же, ждём фотоотчёта в новых публикациях.🤗📸💕"
Ранее мы рассказывали, что в программе "Зірковий шлях" Винник пожаловался на проблемы со здоровьем из-за напряженного графика - тогда еще певец согласился с тем, что пора бы отдохнуть.
По словам Олега, в последнее время его мучает бессоница.
«Уже прошло 36 часов, как я не спал. Приехали в час ночи уставшие. Бессонница не дала мне возможности отдохнуть, а в 5 утра уже надо было подниматься. Я не поспал и в 7 часов утра уже был на площадке», - делился артист "ужасами" своих рабочих будней.
Напомним, жена Олега Винника показала себя после тяжелой болезни, что с Таюне сейчас: "меня спасали..."
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