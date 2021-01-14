Популярный певец Олег Винник испытывает серьезные проблемы со сном из-за слишком плотного рабочего графика

Артист в программе "Зірковий шлях" поделился, что уже несколько лет работает практически сутками и страдает ужасной бессоницей. Недосып может обернуться для него серьезными расстройствами.

«Уже прошло 36 часов, как я не спал. Приехали в час ночи уставшие. Бессонница не дала мне возможности отдохнуть, а в 5 утра уже надо было подниматься. Я не поспал и в 7 часов утра уже был на площадке», - рассказал Олег Винник о своей работе.

Известный хореограф Алена Шоптенко, которая участвовала с ним в шоу "Танці з зірками", тоже испытывает проблемы со сном после рождения малыша. Спортсменке было тяжело перестроиться, ведь она привыкла к спортивному режиму, но через полтора года она свыклась и даже перестала искать причину бессоницы ребенка.

Невролог Наталия Ребенок в программе предупредила, что нехватка сна может вызвать ряд серьезных заболеваний, включая неврозы, депрессии, инсульты, часто возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как гастрит.

"Есть бессонница, которая действительно длится кратковременно и возникает как следствие каких-то перегрузок или события в жизни", подчеркнула медик. – "А есть бессонница, которая может длиться более трех недель. Тогда нужно не терпеть, а обратиться к врачу".

Тем временем Олег Винник не перестает удивлять "волчиц", недавно он показал в "Инстаграм" свой новый образ. На этот раз певец выбрал более спортивный стиль, который хорошо подходит для холодной зимы: синяя толстовка с капюшоном и белая шапка с фирменным логотипом артиста.

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