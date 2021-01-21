Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую называют его тайной женой, впечатлила пикантным фото с еще одним знаменитым красавчиком

Как пишет Politeka.net, на одной из страниц в Инстаграм появилось фото, на котором озорная Таюне (Таисия Сватко) прижалась к известному певцу, телеведущему и продюсеру Гене Витеру.

Таюне была одета в обтягивающий джинсовый сарафанчик, который подчеркнул ее стройные округлые формы. На голове у певицы красовались молодежные косички. Она тесно прижалась к моложавому артисту. Тот, в свою очередь, обнял Таюне за талию и положил голову на ее плечо.

«Прекрасний ангел... Нежный цветочек», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях оставили несколько отзывов и комплиментов.

«Нежная фиалка, ангел, хорошая, солнышко. Ей так идут косички», «Прелесть!», «Действительно, как ангелочек. Красота», «А что за мужик с ней?», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Гена Витер не только ровесник Винника, но и фактически его соперник на украинской эстраде. Витера, как и Винника, обожают тысячи женщин. Кроме этого, он как и Олег тщательно скрывает свою личную жизнь. При этом, мужчины поют похожие песни и ориентированы на одну и ту же аудиторию.

Что связывает Таюне и Витера неизвестно, но совместное фото взбудоражило сеть.

Напомним, что Таюне оделась в "серебро" и решилась на личное признание: "И представить не могла, что...".

Как сообщала Politeka, тайная жена Винника надела черную маечку с "бесстыжим" декольте: "Огонь".

Также Politeka писала, что Таюне пленила притягательным образом в роскошном платье: "Любимая принцесса".