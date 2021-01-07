Бек-вокалістка Олега Винника Таюне, яку називають його "таємною" дружиною, збентежила раптовим одкровенням

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала біля новорічної ялинки.

Так, Таюне (справжнє ім'я Таїсія Сватко), яка нещодавно відсвяткувала день народження, отримавши масу привітань від фанатів, вирішила віддячити публіці. Співачка здивувала теплими словами, заговоривши про кохання.

"Скільки красивих, теплих, щирих слів, побажань, подарунків я отримала від вас в мій День Народження і отримую досі! Дякую кожному з вас, що не пройшли повз мого скромного свята! Я і уявити собі не могла, що прийде час, коли я не зможу кожного віддячити особисто за теплі привітання, за дорогоцінну увагу до мене... Я відчула таку любов і повагу!!! З Різдвом Христовим, улюблені мої!!! Нехай Господь благословить кожну душу! Любові, Радості, Добра!", - не стримала емоцій Таюне.

На кадрах співачка постала в сріблястому комбінезоні та білій в'язаній шапочці. Зірка випрямила світлі локони й сіла по-турецьки під ялинкою.

Одним з перших пост красуні лайкнув її чоловік Олег Винник, який, мабуть, не зміг пройти повз соковитих кадрів та настільки душевного зізнання.

Інші користувачі також не залишилися осторонь:

"Таюся пам'ятайте що ви найкраща ❤️"

"Найкрасивіша❤️ з Різдвом 😘💕💋"

"Найкраща і незрівнянна квіточка😍"

"Таюне, виставляйте побільше і частіше фотки, у вас вони такі класні"

"Таєчка, ви така ніжна і красива на цих фотографіях!"

Нагадаємо, що Таюне вийшла з тіні чоловіка і запалила на сцені: "рибка золота...".

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