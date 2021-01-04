Певец Олег Винник неожиданно всколыхнул Сеть эмоциональным постом

Как передает Politeka.net, 47-летний артист опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал свою бэк-вокалистку Таисию Сватко, известную, как Таюне.

Несмотря на то, что Винник тщательно скрывает свою семью, не рассказывая никаких деталей о жене и сыне, в Сети все же появилась информация, что его благоверной является именно Таюне. А поженились они еще в студенческие годы.

В своем посте Винник удивил трогательным поздравлением с днем рождения, не скрывая теплых чувств.

"Оказывается не только на огонь и воду можно смотреть вечно. Очаровательная Таюне, С Днём Рождения!🌹🌹🌹🥂❤️ 💛💙Многая, Счастливая Лета!!! #таюне #деньрождения #taune #ov #олегвинник", - говорится в подписи.

Таюне предстала на фото в роскошном черном платье с соблазнительными вырезами. Блондинка изумила аппетитными формами, поэтому неудевительно, что пользователи согласились с Олегом Анатольевичем - на такую красоту действительно можно смотреть вечно.

"Нереальная 😍🔥 Присоединяюсь к поздравлениям 🙌🏼🎉"

"С днем рождения, всего наилучшего, безграничной любви❤️❤️"

"Таюся с Днем Рождения 🎉Желаю Вам счастья, здоровья, успехов в творчестве, исполнения желаний 😘 Нереальная красавица 😻😍"

Ранее мы сообщали, что Таюне свела с ума образом в облегающем мини-платье сочного розового оттенка. Красотка позировала с букетом цветов, повернувшись к камере боком и дав поклонникам насладиться ее привлекательной фигуркой.

Напомним, что Таюне вышла из тени мужа и зажгла на сцене: "Рыбка золотая...".

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