Певец Олег Винник собрался удивлять публику в 2021-м году

Об этом 47-летний артист заявил в интервью журналу "Телегид", пишет РБК-Украина.

Так, любимец украинских "вовчиць" поделился желанием сменить направление в творчестве, причем уже в ближайшее время. По словам Винника, он не хочет "приедаться", прежде всего, самому себе.

Певец напомнил, что у него есть богатый опыт работы и в мюзиклах, и в опере, и даже в народном хоре. Кроме того, ему искренне любопытно, как публика воспримет его в другом амплуа.

Также Винник поблагодарил уходящий "сумбурный" год за возможность развивать свое творчество.

"Для меня это знак: значит, жизнь продолжается! Что бы ни происходило, какие бы проблемы нас не окружали в сфере здоровья, работы, финансов – в моей профессии главное – творить. Если людям нужны песни, значит, они будут. Просто так я их не выдумываю, не прошу, не покупаю. Бог мне дает их свыше", – поделился артист.

Отметим, Винник анонсировал свое яркое выступление в новогоднюю ночь на телеканале "Украина", передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм-блог звезды.

"Ночь обещает быть бомбовой! 🎉 Смотрите 31 декабря в 20:00", - говорится в сообщении

Певец сопроводил пост кадрами со съемок.

"Олег всегда лучший❤️"; "Красотища!!! Бомбезные фотки!!! 😍🔥❤️"; "О мой Бог 🔥🔥🔥😍"; "Олег Анатольевич, вы как всегда нереальный!!!🔥😻❤️ Безумно ждем именно Вас в эфире😻"; "Страстный, огненный и очень милый Олег!!!"; "😍Дивлячись на такі прикольні фотографії , буде гаряче😍❤️👏", - отклкнулись в комментариях пользователи.

Напомним, тайная жена Винника в прозрачном наряде показала, чем соблазняет мужа: «Счастлива, что…».

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