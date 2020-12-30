Украинская певица Таисия Сватко, которую называют тайной женой Олега Винника, сразила наповал моложавой красотой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором показала свою точеную фигурку во всей красе. Фото было сделано летом. 44-летняя на тот момент певица позировала для снимка в коротком обтягивающем розовом платье. Наряд выгодно подчеркнул формы Таюне, сделав акцент на округлых бедрах и тонкой талии. Розовый цвет, в свою очередь, прекрасно гармонировал с белыми волосами певицы. Со стороны она была похожа на куклу Барби.

В руках красотка держала большой букет белых роз.

«Лето для меня было щедрым на цветы! Но этот букет…», - заинтриговала подписью к фото Таюне.

В комментариях эффектной блондинке оставили массу слов восхищения.

«Букет из белых роз, любовь здесь в каждом лепестке», «Ты божественна», «Таюне, вы сама как цветочек. Спасибо за такую классную атмосферу. Вы с Олегом лучшие. Поэтому цветы у вас должны быть лучшие!», «Такая, как Вы, достойна самого лучшего», «Этот букет красив как вы!», «Очень красивая девочка, будь милая счастлива», - пишут пользователи сети.

Таюне долгое время называют тайной женой Винника, но пара свои отношения не афиширует. При этом на странице у женщины много совместных фото с мужем.

Напомним, что Таюне вышла из тени мужа и зажгла на сцене: "Рыбка золотая...".

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