Співак Олег Винник зібрався дивувати публіку в 2021-му році

Про це 47-річний артист заявив в інтерв'ю журналу "Телегід", пише РБК-Україна.

Так, улюбленець українських "вовчиць" поділився бажанням змінити напрямок у творчості, причому вже найближчим часом. За словами Винника, він не хоче "приїдатися", перш за все, самому собі.

Співак нагадав, що у нього є багатий досвід роботи і в мюзиклах, і в опері, і навіть в народному хорі. Крім того, йому щиро цікаво, як публіка сприйме його в іншому амплуа.

Також Винник подякував "сумбурному" рокові, що минає, за можливість розвивати свою творчість.

"Для мене це знак: значить, життя триває! Що б не відбувалося, які б проблеми нас не оточували в сфері здоров'я, роботи, фінансів – в моїй професії головне – творити. Якщо людям потрібні пісні, значить, вони будуть. Просто так я їх не вигадую, не прошу, не купую. Бог мені дає їх згори", - поділився артист.

Зазначимо, Винник анонсував свій яскравий виступ у новорічну ніч на телеканалі "Україна", передає Politeka.net з посиланням на Instagram-блог зірки.

"Ніч обіцяє бути бомбовою! 🎉 Дивіться 31 грудня о 20:00", - йдеться в повідомленні

Співак супроводив пост кадрами зі зйомок.

"Олег завжди найкращий❤️"; "Красотища!!! Бомбезні фотки!!! 😍 🔥 ❤ ️"; "О мій Бог🔥 🔥 🔥 😍"; "Олеже Анатолійовичу, ви як завжди нереальний!!!🔥 😻 ❤ ️ Шалено чекаємо саме вас в ефірі😻"; "пристрасний, вогненний і дуже милий Олег!!!"; "😍Дивляючись на такі прикольні фотографії, буде гаряче❤❤️👏", - відгукнулися в коментарях користувачі.

Нагадавши, таємна дружина Винника в прозорому вбранні показала, чим спокушає чоловіка: «щаслива, що...».

Як повідомляла Politeka, романтичний Олег Винник пофліртував з відомою красунею, забувши про Таюне.