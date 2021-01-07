Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую называют его "тайной" женой, обескуражила внезапным откровением

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала возле новогодней елочки.

Так, Таюне (настоящее имя Таисия Сватко), которая недавно отпраздновала день рождения, получив массу поздравлений от фанатов, решила отблагодарить публику. Певица удивила теплыми словами, заговорив о любви.

"Сколько красивых, теплых, искренних слов, пожеланий, подарков я получила от вас в мой День Рождения и получаю до сих пор! Благодарю каждого из вас, что не прошли мимо моего скромного праздника! Я и представить себе не могла, что придет время, когда я не смогу каждого отблагодарить лично за теплые поздравления, за драгоценное внимание ко мне... Я почувствовала такую Любовь и Уважение!!! С Рождеством Христовым, любимые мои!!! Пусть Господь благословит каждую душу! Любви, Радости, Добра!", - не сдержала эмоций Таюне.

На кадрах певица предстала в серебристом комбинезоне и белой вязаной шапочке. Звезда выпрямила белые локоны и уселась по-турецки под елкой.

Одним из первых пост красотки лайкнул ее супруг Олег Винник, который, видимо, не смог пройти мимо сочных кадров и столь душевного признания.

Другие пользователи также не остались в стороне:

"Таюся помните что Вы лучшая ❤️"

"Самая красивая❤️ С Рождеством 😘💕💋"

"Самый лучший и несравненный цветочек😍"

"Таюне, выставляйте побольше и почаще фотки, у вас они такие классные😘"

"Таечка, Вы такая нежная и красивая на этих фотографиях!"

Напомним, что Таюне вышла из тени мужа и зажгла на сцене: "Рыбка золотая...".

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