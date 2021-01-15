Відома бек-вокалістка Олега Винника Таюне, яку багато хто називає таємною дружиною українського співака, вразила образом у фіолетовій сукні

Нове фото Таїсії Сватко, відомої під сценічним ім'ям Таюне, з'явилося на одній з її фан-сторінок в мережі. Про це повідомляє Politeka.net.

На знімку Таюне виступає на сцені, стоячи перед мікрофоном. Вона явно повністю захоплена співом.

Для цього виступу співачка вибрала простий, але від цього не менш привабливий образ. Так, Вона співає в довгій вузькій сукні глибокого фіолетового кольору. Наряд на тонких бретельках ідеально підкреслив природну красу артистки, додавши родзинки її образу.

Варто сказати, що шанувальники виконавиці прийшли в захват від такого образу.

"Таюне, ви супер», «Наша улюблена принцеса», "чудова краса", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, що Олег Винник відомий тим, що не любить ділитися з публікою подробицями свого особистого життя. Проте в 2018 році журналісти дізналися від його сусідів, що він нібито одружений на Таїсії Сватко і у них є син-підліток, який навчається в Німеччині. Втім, ні сам Винник, ні Таюне цю інформацію ніяк не коментують. Багато шанувальників пари вірять в те, що вони дійсно разом.

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