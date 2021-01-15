Известная бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую многие называют тайной женой украинского певца, впечатлила образом в фиолетовом платье

Новое фото Таисии Сватко, известной под сценическим именем Таюне, появилось на одной из ее фан-страниц в сети. Об этом сообщает Politeka.net.

На снимке Таюне выступает на сцене, стоя перед микрофоном. Она явно полностью увлечена пением.

Для этого выступления певица выбрала простой, но от этого не менее притягательный образ. Так, она поет в длинном узком платье глубокого фиолетового цвета. Наряд на тонких бретельках идеально подчеркнул природную красоту артистки, прибавив изюминки ее образу.

Стоит сказать, что поклонники исполнительницы пришли в восторг от такого образа.

«Таюне, вы супер», «Наша любимая принцесса», «Восхитительная красота», - пишут в комментариях.

Отметим, что Олег Винник известен тем, что не любит делиться с публикой подробностями своей личной жизни. Тем не менее в 2018 году журналисты узнали от его соседей, что он якобы женат на Таисии Сватко и у них есть сын-подросток, который учится в Германии. Впрочем, ни сам Винник, ни Таюне эту информацию никак не комментируют. Многие поклонники пары верят в то, что они действительно вместе.

Напомним, как менялась внешность тайной жены Винника за годы работы со звездой: красноречивые фото.

Как сообщала Politeka, белокурый Винник расцвел рядом с тайной женой, в сети ахнули: «Я нашел в тебе себя».

Также Politeka писала, что Винник пришел в восторг от нового образа тайной жены, Таюне не сдержала эмоций: «Я знала, Олег, что…».