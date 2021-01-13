Пофлиртовали у всех на глазах

Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую называют его тайной женой, пофлиртовала со звездой у всех на глазах

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала забавный кадр, на котором позировала с косичкой. Белокурая Таисия Сватко выложила косу на лоб, и пристально смотрела в кадр. Очки дополняли образ красотки, придавая ему загадочности.

В комментариях миловидной Таюне оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Вааау! Оригинально и необычно)», «Красавица наша...обожаю Вас», «Таечка, Вы настоящее солнышко, всегда восхищаюсь вашей легкостью и нежностью», «Какой образ? Просто прикололась, а люди восприняли за чистую монету», «Ой не знаю, что и писать? Таю обожаю, но этот образ мне чужой, как для Таи, и не нравится!», - пишут пользователи сети.

Но особое внимание привлек комментарий Олега Винника и ответ Таюне на него.

«С таким оселедцем, настоящая Украинка!», - написал артист под фото.

«Я знала, Олег Анатольевич, что Вы оцените», - игриво ответила Сватко.

Как известно, сами звезды никак не комментируют отношения, которые им приписывают. Винник и вовсе предпочитает скрывать свою личную жизнь. При этом, поклонники считают, что Винник и Таюне действительно пара.

Напомним, что Винник решил сменить имидж, удивив даже «волчиц», кадры преображения: «Блин, какой мужчина».

Как сообщала Politeka, как менялась внешность тайной жены Винника за годы работы со звездой: красноречивые фото.

Также Politeka писала, что белокурый Винник расцвел рядом с тайной женой, в сети ахнули: «Я нашел в тебе себя».