Олег Винник у молодіжному образі привітав українців зі святами

Як повідомляє Politeka.net, популярний артист поділився новим постом у своєму Instagram.

Так, Винник зворушливо привітав шанувальників з минулим Різдвом.

"Сподіваюся, вчорашній день ви провели в колі рідних, близьких і друзів. Нехай атмосфера тепла і затишку буде з вами цілий рік! З Різдвом Христовим! Веселих свят і гарних вихідних! Віри і любові вашим серцям, миру і щастя вашим домівкам!" ,- написав співак.

Він також поділився новими знімками, на яких позував у незвичному для себе образі. Так, замість традиційного костюма або джинсів і футболки Винник позував у вільній синій толстовці і білій шапці. Такий образ виглядає дуже молодіжним.

Шанувальники артиста тут же відреагували на його пост.

"Щасливого Різдва! Божої благодаті, миру і здоров'я душі і тілу! Будьте улюблені! Так, образ для Вас дуже незвичайний, швидше це образ Потапа", "у Таюне шапочку позичили?", "Аж настрій підняли своїм фото! Вже так нудьгували. З наступаючими святами!", "Який ви красень", "занадто гарний", "Так незвично бачити вас в такому образі", "блін який чоловік", "загадковий такий, красень", "з Різдвом Христовим, блага і любові, вчора і сьогодні працюємо але свято в душі, миру і благополуччя, а Вам успіхів в якості наставника в Голосі країни", - пишуть люди.

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