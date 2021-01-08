Олег Винник в молодежном образе поздравил украинцев с праздниками

Как сообщает Politeka.net, популярный артист поделился новым постом в своем Инстаграм.

Так, Винник трогательно поздравил поклонников с прошедшим Рождеством.

«Надеюсь, вчерашний день вы провели в кругу родных, близких и друзей. Пусть атмосфера тепла и уюта будет с вами целый год! С Рождеством Христовым! Веселых праздников и хороших выходных! Веры и любви вашим сердцам, мира и счастья вашим домам!», - написал певец.

Он также поделился новыми снимками, на которых позировал в непривычном для себя образе. Так, вместо традиционного костюма или джинсов и футболки Винник позировал в свободной синей толстовке и белой шапке. Такой образ выглядит очень молодежным.

Поклонники артиста тут же отреагировали на его пост.

«Счастливого Рождества! Божией благодати, мира и здоровья души и телу! Будьте любимы! Да, образ для Вас очень необычный, скорее это образ Потапа», «У Таюнэ шапочку одолжили?», «Аж настроение подняли своим фото! Уже так скучали. С наступающими праздниками!», «Какой вы красавец», «Слишком красив», «Так непривычно видеть вас в таком образе», «Блин какой мужчина», «Загадочный такой, красавчик», «С Рождеством Христовым, блага и любви, вчера и сегодня работаем но праздник в душе, мира и благополучия, а Вам успехов в качестве наставника в Голосе Краины», - пишут люди.

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