Популярный певец Олег Винник похвастался своим образом в составе тренеров шоу "Голос країни"
Любимец публики покорил своим видом в стильном образе, передает Politeka.net. 47-летний артист появится в тренерском составе известного шоу "Голос країни", которое стартует 24 января.
Фото с певцом было обнародовано в официальной группе проекта. На снимке Винник позирует в красном кресле. Артист надел черный костюм, из-под пиджака торчала рубашка с белым принтом.
Певец хитро прищурился и направил в камеру указательный палец.
"Любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник @ olegg.vynnyk теперь в составе тренерской панели в одиннадцатом сезоне.
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Певец рассказал, каких вокалистов ищет для своей команды", - написано в посте.
На фотографии можно прочесть слова артиста:
"Я хочу показать стране исполнителей, которые голосом донесут от сердца к сердцу самые правдивые эмоции, самые искренние чувства, называющиеся любовью".
За два часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"Молодец", "Супер!", "Ждем уже", "💕💕💕лучший , достоин победы💚", "Я думаю, что Олег Винник достойный победы ❤️ вперед к победе ❤️😍😍❤️", "Успехов и победы! 🔥", "вперед к победе! 🤤🔥😻", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Олег Винник трогательно поздравил свою тайную жену, Таюне.
"Оказывается не только на огонь и воду можно смотреть вечно. Очаровательная Таюне, С Днём Рождения!🌹🌹🌹🥂❤️ 💛💙Многая, Счастливая Лета!!!", - написал артист.
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