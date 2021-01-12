Українська співачка Таїсія Сватко, яку називають таємною дружиною Олега Винника, вразила моложавою зовнішністю

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок з'явився колаж з фотографіями красуні. Як відомо, Таїсії 46 років, але виглядає вона сьогодні набагато молодше своїх років. Ефектна блондинка з прекрасною фігуркою легко може заткнути за пояс 30-річних красунь.

Втім, судячи з архівних фото, раніше співачка виглядала набагато старше, ніж зараз. Можливо, виною зачіска з чубчиком або яскравий макіяж, але факт залишається фактом. За час роботи з артистом Сватко тільки молодіє і гарнішає.

У коментарях під постом залишили кілька приємних відгуків про артистку.

"Наша кохана принца", «Таюне красуня ви найкраща», "Супер", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що бек-вокалістку Олега Винника Таюне в пресі називають його таємною дружиною. Однак сам артист тему особистого життя вперто уникає і не коментує. У самої Таїсії в Instagram дуже багато спільних фото з улюбленцем публіки. Та й спільна робота з артистом налічує довгі роки.

До речі, останнім часом Таюне виступає окремо від Винника. У неї є свій репертуар і навіть власні нагороди.

Нагадаємо, що пристрасний Винник не стримав таємних почуттів до своєї бек-вокалістки, спекотні кадри:"красені".

Як повідомляла Politeka, білявий Винник розцвів поруч з таємною дружиною, в мережі ахнули:"я знайшов в тобі себе".

Також Politeka писала, що Винник тісно притулився до таємної дружини у всіх на виду, любов витає в повітрі:"Краща пара".