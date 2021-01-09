Бек-вокалістка Олега Винника Таюне, яку називають його таємною дружиною, притулилася до красеня у всіх на виду
Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок Олега Винника в Instagram опублікували фото, на якому ефектний блондин поруч з Таюне посилає повітряний поцілунок своїм фанатам. Фото було зроблено під час новорічного виступу артиста на одному з українських телеканалів.
Під час програшу Олег підійшов до Таюне і ніжно обійняв її. Вони намалювали в повітрі сердечко і відправили повітряний поцілунок, показавши, що любов витає в повітрі. Виглядали вони як справжня пара.
"Кращі", - підписали фото автори аккаунта.
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У коментарях парочці залишили кілька приємних відгуків.
"Найкраща пара, яку ми любимо", «Прекрасно», «які красиві», - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, співачка Таїсія Сватко довгий час є бек-вокалісткою Олега Винника. У пресі і в мережі її називають дружиною співака, хоч сама пара свій статус ретельно приховує. Однак в Instagram Таюне дуже багато фото з Винником. Іноді вони не соромляться обніматися на людях.
Варто відзначити, що Таюне 46 років, але виглядає вона набагато молодше своїх років. Ефектна блондинка є справжньою прикрасою шоу Винника.
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