Український співак Олег Винник розбурхав пристрасними обіймами з колегою Таїсією Сватко, яку називають його " таємною дружиною"

Таїсія Сватко довгий час була бек-вокалісткою в команді Олега Винника, а віднедавна активно розвиває сольну кар'єру під псевдонімом Таюне. На одній з фан-сторінок у соцмережі "Instagram" з'явилися спільні фото зірок, зроблені під час виступу на сцені, передає Politeka.net.

На архівних знімках Олег Винник і Таюне заспівали разом в темних образах: співак вбрався в шкіряну куртку-косуху, а його бек-вокалістка вибрала тепле Чорне вбрання на металевих застібках. Виконавці ніжно притиснулися один до одного на сцені, не приховуючи своїх почуттів. На інших кадрах Олег і Таїсія станцювали під час пісні, представивши в більш класичних образах.

Користувачі соціальної мережі знайшли привід для заздрості Таюне:

"Красені"; "Таїсія, яка ж ви щаслива жінка. Я вам заздрю"; "як же я вам заздрю, на мою думку немає більшого щастя, ніж відчувати, як під час танцю тебе обіймає Олег Винник".

Раніше Таїсія поділилася, що заспівала на новорічному "вогнику" телеканалу "Україна". Красуня вийшла на сцену в бежевому латексному плащі з поясом і широким коміром, під який одягла чорний топ і кулончик на тонкому ланцюжку, який зробив акцент на зоні декольте. Образ доповнила стильна зачіска-хвіст.

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