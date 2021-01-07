Популярний співак Олег Винник похвалився своїм образом у складі тренерів шоу "Голос країни"
Улюбленець публіки підкорив своїм виглядом в стильному образі, передає Politeka.net. 47-річний артист з'явиться в тренерському складі відомого шоу "Голос країни", яке стартує 24 січня.
Фото зі співаком було оприлюднено в офіційній групі проекту. На знімку Винник позує в червоному кріслі. Артист одягнув чорний костюм, з-під піджака стирчала сорочка з білим принтом.
Співак хитро примружився і направив в камеру вказівний палець.
"Улюбленець мільйонів українських слухачів Олег Винник @ olegg.vynnyk тепер у складі тренерської панелі в одинадцятому сезоні.
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Співак розповів, яких вокалістів шукає для своєї команди", - написано в пості.
На фотографії можна прочитати слова артиста:
"Я хочу показати країні виконавців, які голосом донесуть від серця до серця найправдивіші емоції, найщиріші почуття, які називаються любов".
За дві години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Молодець", " Супер!", "Чекаємо вже", " 💕 💕 💕 кращий, гідний перемоги💚"," я думаю, що Олег Винник гідний перемоги ❤ ️ вперед до перемоги❤️😍 😍❤️", " успіхів і перемоги! 🔥 ", "вперед до перемоги! 🤤 🔥 😻 ",- написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Олег Винник зворушливо привітав свою таємну дружину, Таюне.
"Виявляється не тільки на вогонь і воду можна дивитися вічно. Чарівна Таюне, З Днем Народження!🌹 🌹 🌹 🥂 ❤ ️ Многая, Щаслива Літа!!!",- написав артист.
Нагадаємо, дружина Олега Винника показала себе після важкої хвороби, що з Таюне зараз: "мене рятували..."
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