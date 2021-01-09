Бэк-вокалистка Олега Винника Таюне, которую называют его тайной женой, прижалась к красавцу у всех на виду

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек Олега Винника в Инстаграм опубликовали фото, на котором эффектный блондин рядом с Таюне посылает воздушный поцелуй своим фанатам. Фото было сделано во время новогоднего выступления артиста на одном из украинских телеканалов.

Во время проигрыша Олег подошел к Таюне и нежно обнял ее. Они нарисовали в воздухе сердечко и отправили воздушный поцелуй, показав, что любовь витает в воздухе. Выглядели они как настоящая пара.

«Лучшие», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях парочке оставили несколько приятных отзывов.

«Самая лучшая пара, которую мы любим», «Прекрасно», «Какие красивые», - пишут пользователи сети.

Как известно, певица Таисия Сватко долгое время является бек-вокалисткой Олега Винника. В прессе и в сети ее называют женой певца, хоть сама пара свой статус тщательно скрывает. Однако в Инстаграм Таюне очень много фото с Винником. Иногда они не стесняются обниматься на людях.

Стоит отметить, что Таюне 46 лет, но выглядит она намного моложе своих лет. Эффектная блондинка является настоящим украшением шоу Винника.

Напомним, что Олег Винник на "Голосі країни" показал, чем завоевал любовь украинок: "Лучший".

Как сообщала Politeka, Олег Винник решил сменить имидж, удивив даже «волчиц», кадры преображения: «Блин, какой мужчина».

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