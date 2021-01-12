Украинская певица Таисия Сватко, которую называют тайной женой Олега Винника, впечатлила моложавой внешностью
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц появился коллаж с фотографиями красотки. Как известно, Таисии 46 лет, но выглядит она сегодня намного моложе своих лет. Эффектная блондинка с прекрасной фигуркой легко может заткнуть за пояс 30-летних красоток.
Впрочем, судя по архивным фото, раньше певица выглядела намного старше, чем сейчас. Возможно, виной прическа с челкой или яркий макияж, но факт остается фактом. За время работы с артистом Сватко только молодеет и хорошеет.
В комментариях под постом оставили несколько приятных отзывов об артистке.
«Наша любимая принца», «Таюне красавица вы лучшая», «Супер», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что бек-вокалистку Олега Винника Таюне в прессе называют его тайной женой. Однако сам артист тему личной жизни упрямо избегает и не комментирует. У самой Таисии в Инстаграм очень много совместных фото с любимцем публики. Да и совместная работа с артистом насчитывает долгие годы.
Кстати, в последнее время Таюне выступает отдельно от Винника. У нее есть свой репертуар и даже собственные награды.
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