Украинская певица Таисия Сватко, которую называют тайной женой Олега Винника, впечатлила моложавой внешностью

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц появился коллаж с фотографиями красотки. Как известно, Таисии 46 лет, но выглядит она сегодня намного моложе своих лет. Эффектная блондинка с прекрасной фигуркой легко может заткнуть за пояс 30-летних красоток.

Впрочем, судя по архивным фото, раньше певица выглядела намного старше, чем сейчас. Возможно, виной прическа с челкой или яркий макияж, но факт остается фактом. За время работы с артистом Сватко только молодеет и хорошеет.

В комментариях под постом оставили несколько приятных отзывов об артистке.

«Наша любимая принца», «Таюне красавица вы лучшая», «Супер», - пишут пользователи сети.

Напомним, что бек-вокалистку Олега Винника Таюне в прессе называют его тайной женой. Однако сам артист тему личной жизни упрямо избегает и не комментирует. У самой Таисии в Инстаграм очень много совместных фото с любимцем публики. Да и совместная работа с артистом насчитывает долгие годы.

Кстати, в последнее время Таюне выступает отдельно от Винника. У нее есть свой репертуар и даже собственные награды.

Напомним, что страстный Винник не сдержал тайных чувств к своей бэк-вокалистке, жаркие кадры: "Красавцы".

Как сообщала Politeka, белокурый Винник расцвел рядом с тайной женой, в сети ахнули: «Я нашел в тебе себя».

Также Politeka писала, что Винник тесно прижался к тайной жене у всех на виду, любовь витает в воздухе: «Лучшая пара».