Український співак Олег Винник розбурхав неймовірно чуттєвим спільним фото з бек-вокалісткою Таїсією Сватко (Таюне), яку називають його "таємною дружиною"

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зробили колаж зі свіжих фотографій Таюне, де вона позувала в спортивному молодіжному костюмчику і шапці. Шанувальники Винника прифотошопили таку ж шапку йому, щоб парочка виглядала стильно.

"Я знайшов в тобі себе", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях стали бурхливо обговорювати спільне фото зірок. Незважаючи на те, що Винник ретельно приховує своє особисте життя, його шанувальники фактично мріють про те, щоб він відкрито представив громадськості свою кохану. Саме тому на фан-сторінках десятками з'являються фото, де Винника малюють разом з Таїсією.

"Як красиво", «занадто красиво», «ляяяя, ось це ляпота звичайно», «Вау, дуже круто», "Ну це занадто мило", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олег Винник вперше за довгий час публічно показав почуття до Таюне. Під час новорічного концерту артист підійшов до своєї бек-вокалістки, обійняв її і став малювати рукою в повітрі сердечко. Таюне наслідувала його приклад.

Нагадаємо, що таємна дружина Олега Винника одяглася в "срібло" і зважилася на особисте визнання: "і уявити не могла, що...".

Як повідомляла Politeka, Винник тісно притулився до таємної дружини у всіх на виду, любов витає в повітрі:"Краща пара".

Також Politeka писала, що Винник вирішив змінити імідж, здивувавши навіть "вовчиць", кадри перетворення:"блін, який чоловік".