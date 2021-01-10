Украинский певец Олег Винник взбудоражил невероятно чувственным совместным фото с бек-вокалисткой Таисией Сватко (Таюне), которую называют его «тайной женой»

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц сделали коллаж из свежих фотографий Таюне, где она позировала в спортивном молодежном костюмчике и шапке. Поклонники Винника прифотошопили такую же шапку ему, чтобы парочка смотрелась стильно.

«Я нашел в тебе себя», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях стали бурно обсуждать совместное фото звезд. Несмотря на то, что Винник тщательно скрывает свою личную жизнь, его поклонники фактически мечтают о том, чтобы он открыто представил общественности свою любимую. Именно поэтому на фан-страницах десятками появляются фото, где Винника рисуют вместе с Таисией.

«Как красиво», «Слишком красиво», «ляяяя, вот это ляпота конечно», «Вау, очень круто», «Ну это слишком мило», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Олег Винник впервые за долгое время публично показал чувства к Таюне. Во время новогоднего концерта артист подошел к своей бек-вокалистке, обнял ее и стал рисовать рукой в воздухе сердечко. Таюне последовала его примеру.

Напомним, что тайная жена Олега Винника оделась в "серебро" и решилась на личное признание: "И представить не могла, что...".

Как сообщала Politeka, Винник тесно прижался к тайной жене у всех на виду, любовь витает в воздухе: «Лучшая пара».

Также Politeka писала, что Винник решил сменить имидж, удивив даже «волчиц», кадры преображения: «Блин, какой мужчина».