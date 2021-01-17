Відома бек-вокалістка Олега Винника Таюне , яку (Таїсія Сватко) багато хто називає таємною дружиною українського співака, захопила красою

Зірка завоювала серця безлічі глядачів, які захоплюються не тільки її талантом, але і зовнішністю, повідомляє Politeka.net.

На фан-сторінках шикарної блондинки постійно з'являються фото, а шанувальники обсипають її компліментами.

Так, в одному з акаунтів з'явився жаркий знімок спокусниці в маєчці. Красуня в такому вигляді блищала на сцені.

Таїсія тримала мікрофон і направила блакитні очі в сторону, її обличчя осявала легка посмішка.

Чорна маєчка мала глибоке декольте, яке додавало образу Таюне пікантності. Крім того, довга прикраса сяяла на шиї, опускаючись під чорну тканину і стала відмінним акцентом.

Джинси на високій посадці шикарно виділило стрункість зірки.

За деякий час пост зібрав майже 80 лайків і небагато коментарів.

"Красуня", "Зіронька",".....🌟🌟🌟🌟🌟🌸👸🏼🌸---☀️🇺🇦🇺🇦🇺🇦-❤️-🎈🎈🎈", "Вогонь", - написали шанувальники.

Відзначимо, про Таїсію Сватко (Таюне) мало що відомо. Лише в рідкісних інтерв'ю зірка розповідає деякі факти про себе.

Красуні 46 років, вона закінчила Канівське училище культури і мистецтва.

З чуток, Олег і Таїсія познайомилися в музичному гуртожитку, де між ними спалахнула любов.

Таїсія не тільки є бек-вокалісткою Олега Винника, але також співає сама. Зірка розповіла, що пісні їй пише артист. Крім того, співак і підбирає образи своїй "таємній дружині".

Нагадаємо, як змінювалася зовнішність таємної дружини Винника за роки роботи із зіркою: красномовні фото.

Як повідомляла Politeka, білявий Винник розцвів поруч з таємною дружиною, в мережі ахнули:»я знайшов в тобі себе".

Також Politeka писала, що Винник прийшов у захват від нового образу таємної дружини, Таюне не стримала емоцій:»Я знала, Олег, що...".