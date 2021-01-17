Известная бэк-вокалистка Олега Винника Таюне (Таисия Сватко), которую многие называют тайной женой украинского певца, восхитила красотой
Звезда завоевала сердца множества зрителей, которые восхищаются не только ее талантом, но и внешностью, сообщает Politeka.net.
На фан-страничках шикарной блондинки постоянно появляются фото, а поклонники осыпают ее комплиментами.
Так, в одном из аккаунтов появился жаркий снимок соблазнительницы в маечке. Красотка в таком виде блистала на сцене.
Таисия держала микрофон и направила голубые глаза в сторону, ее лицо озаряла легкая улыбка.
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Черная маечка имела глубокое декольте, которое прибавляло образу Таюне пикантности. Кроме того, длинное украшение сияло на шее, опускаясь под черную ткань и ставшее отличным акцентом.
Джинсы на высокой посадке шикарно выделило стройность звезды.
За некоторое время пост собрал почти 80 лайков и немного комментариев.
"Красотка", "Звездочка", ".....🌟🌟🌟🌟🌟🌸👸🏼🌸---☀️🇺🇦🇺🇦🇺🇦-❤️-🎈🎈🎈", "Огонь", - написали поклонники.
Отметим, о Таисии Сватко (Таюне) мало что известно. Лишь в редких интервью звезда рассказывает некоторые факты о себе.
Красотке 46 лет, она закончила Каневское училище культуры и искусства.
По слухам, Олег и Таисия познакомились в музыкальном общежитии, где между ними вспыхнула любовь.
Таисия не только является бэк-вокалисткой Олега Винника, но также поет сама. Звезда рассказала, что песни ей пишет артист. Кроме того, певец и подбирает образы своей "тайной жене".
Напомним, как менялась внешность тайной жены Винника за годы работы со звездой: красноречивые фото.
Как сообщала Politeka, белокурый Винник расцвел рядом с тайной женой, в сети ахнули: «Я нашел в тебе себя».
Также Politeka писала, что Винник пришел в восторг от нового образа тайной жены, Таюне не сдержала эмоций: «Я знала, Олег, что…».