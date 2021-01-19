Украинский певец Олег Винник вместе со своей женой Таюне и Александром Пономаревым музыкально поздравили украинцев с зимними праздниками.

Как пишет Politeka.net, Пономарев выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" запись выступления с коллегами в честь Крещения Господнего (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца). Александр пригласил Олега и Таисию Сватко (настоящее имя артистки) в свою студию, где они вместе спели популярную праздничную песню "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Звезды появились в одинаковых образах: неброские черные наряды и "дождик", обмотанный вокруг шей. Таюне показала всю силу своего голоса и спела бок о бок со своим "тайным" мужем Олегом. Стоит отметить, что раньше Таисия была бэк-вокалисткой Винника, но недавно начала сольную карьеру и раз за разом доказывает свою талантливость на сцене.

"А той третій Празник - Святе Водохреща! Радуйся! Ой, радуйся Земле! Син Божий народився! Зі Святом!", - подписал ролик Александр Пономарев.

Пользователи сети в комментариях выразили восторг от услышанного и поблагодарили за такое поздравление:

"Очень мощно"; "Золотые голоса"; "Прекрасное пение, а женский голос так вообще"; "Аж мурашки по коже ... искренне благодарю!"; "Супер! Поздравляю вас с праздником !!!! 😍😍😍"; "Молодцы !!! 💐 Хорошее исполнение"; "Как же красиво!".

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