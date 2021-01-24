Украинская певица и экс-участница группы "Время и стекло", Надя Дорофеева появилась в компании известных артистов на съемках

Популярный телеведущий Слава Демин решил поделиться личным фото со съемок «Голосу країни», в котором выступят в роли жюри известные артисты. Среди них оказались: Тина Кароль, Надя Дорофеева, Дмитрий Монатик и Олег Винник. Новое селфи удивило пользователей.

Как известно, совсем скоро стартует очередной сезон песенного шоу, а съемки над ним снова стартовали только сейчас, поэтому в сети начали появляться интригующие кадры. Так, одно из фото привлекло внимание пользователей сети, ведь на нем присутствовали фактически все звезды – члены жюри этого сезона за исключением Тины Кароль.

Телеведущий поделился кадром и шутливо подписал его:

«Встретился со своим фан-клубом😉😘🥰».

Поклонники же обратили внимание на то, что Тины Кароль с артистами не было: «Понятно, Тина в фанклубе не состоит))); Как классно Тина тут получилась 👍; Слава, всё классно но... тут не хватает одной очаровательной дамы. Где Тина, аааааа? 💜; Тина потерялась; Куда Тина делась?; Как всегда все кроме Тины😭; А Тина где; потеряли одну девочку...; Тина спряталась .)))); Нигде нет Тины. Что же это такое га?😂».

Надя может похвастаться точеной фигурой и отменным чувством стиля, однако, чтобы поддерживать образы на высоте, певице приходится постоянно менять прическу и стрижку. Звезда снимает видео на YouTube-канале, где рассказывает о бьюти-процедурах и различных лайфхаках для девушек. А в этот раз в разделе Стори Надя показала, как снова красится и меняет стрижку с длинной на более простую и короткую.

Известно, что до этого Надя перекрасилась в эффектную блондинку. В своем первом сольном клипе звезда блистала с яркими белыми локонами и без смущения демонстрировала фигуру. В этот же раз Надя, похоже, решила отойти от беззаботного образа и вернуться к шоколадному оттенку локонов.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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