Курьезный момент шоу "Голос країни" с Тиной Кароль и Олегом Винником показали в Сети
Видео появилось на одном из фан-аккаунтов Тины Кароль в Инстаграм, передает Рoliteka.net.
«Веня поддержал маму на «Голосі країни»», - сказано в подписи к ролику.
Так, во время шоу на большой экран вывели видео-звонок сына Кароль Вениамина.
«Веня, ты мне звонишь?» - спрашивает Кароль.
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В этот момент ее перебивает Олег Винник фразой: «Кто такой Веня?»
«Кто такой Веня?!» - удивленно спрашивает Тина, обдав коллегу испепеляющим взглядом.
«А, ой. Привет, Веня», - отреагировал Винник, поняв свою оплошность.
«Что-то случилось, почему ты мне звонишь», - спросила у сына Кароль.
«Веня, а ты за кого болеешь», - спросила Дорофеева.
«За маму», - ответил мальчик.
Тина Кароль решила уточнить, может еще за кого-то, но ребенок был категоричен.
«И все, только за маму», - сказал он.
Премьера 11 сезона "Голоса страны" состоялась в воскресенье, 24 января. В командах звездных тренеров уже появились первые участники.
Кресла тренеров на этот раз заняли Тина Кароль, Монатик, Надежда Дорофеева и Олег Винник.
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