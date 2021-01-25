Курьезный момент шоу "Голос країни" с Тиной Кароль и Олегом Винником показали в Сети

Видео появилось на одном из фан-аккаунтов Тины Кароль в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

«Веня поддержал маму на «Голосі країни»», - сказано в подписи к ролику.

Так, во время шоу на большой экран вывели видео-звонок сына Кароль Вениамина.

«Веня, ты мне звонишь?» - спрашивает Кароль.

В этот момент ее перебивает Олег Винник фразой: «Кто такой Веня?»

«Кто такой Веня?!» - удивленно спрашивает Тина, обдав коллегу испепеляющим взглядом.

«А, ой. Привет, Веня», - отреагировал Винник, поняв свою оплошность.

«Что-то случилось, почему ты мне звонишь», - спросила у сына Кароль.

«Веня, а ты за кого болеешь», - спросила Дорофеева.

«За маму», - ответил мальчик.

Тина Кароль решила уточнить, может еще за кого-то, но ребенок был категоричен.

«И все, только за маму», - сказал он.

Премьера 11 сезона "Голоса страны" состоялась в воскресенье, 24 января. В командах звездных тренеров уже появились первые участники.

Кресла тренеров на этот раз заняли Тина Кароль, Монатик, Надежда Дорофеева и Олег Винник.

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