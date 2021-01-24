Певица Тина Кароль впечатлила свежими кадрами - не часто гламурная красотка показывает себя настоящей

Как передает Politeka.net, 35-летняя звезда опубликовала новые фото в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в светлом топе, темных лосинах и розовых кроссовках.

Так, Тина, смыв тонны косметики и завязав волосы в хвост, позировала на одном из тренажеров, снимая свое отражение в зеркале. Артистка опасно наклонилась вперед, сверкнув глубоким декольте и упругим бюстом. Кроме того, она широко расставила ножки и заметно напрягла мышцы.

На другом кадре Кароль показала себя крупным планом. Невозможно не обратить внимание, что у вспотевшей певицы измотанный вид: хвостик растрепался, а на шее висел предмет, похожий на скакалку.

"Ты не нужен мне рядом...", - загадочно подписала снимок звезда.

Не так давно Кароль призналась, сколько сейчас весит - 58 киллограмов. Тина долго и упорно шла к этому результату, которым сейчас любуется вся страна, а недавно поделилась секретами своего похудения с поклонниками.

«Клин клином — необходимо кушать жиры. Как бы это сейчас сложно и странно ни звучало. Когда вы кушаете жиры, вы убиваете свои жиры этим. Я кушаю масло, сыр, сосиски, сало, но я не ем углеводов. Овощей я употребляю очень мало. Почитайте о таком термине как «кетоз». Необходимо вогнать в него свой организм. Это новая технология, которую от нас почему-то скрывают», — поделилась артистка.

Ранее мы рассказывали, что украинцы бурно обсуждают появление Тины снова в качестве тренера-судьи в новом сезоне "Голоса країни". Некоторые выказывают мнение, что пора бы уже певицу заменить кем-то другим.

"Пора уже заменить эту Тину Кароль. Пригласили бы Ани Лорак, или Свету Лободу, или Веру Брежневу"; "Можно Стаса Шуринса, Макса Барских, Марту, Ирину Билык, Виталия Козловского ... У нас много артистов. Просто эта Тина Кароль уже надоела", - комментируют в Сети.

Напомним, Тина Кароль нашла способ заработать на локдауне, раскрыты суммы гонораров: "Улыбается не просто так"

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