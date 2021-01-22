Украинская певица Тина Кароль придумала интересную деталь для своего наряда на шоу "Голос країни"

Как сообщает Politeka.net, 24 января на канале "1+1" покажут первый выпуск нового сезона с традиционными "слепыми прослушиваниями". Тина Кароль стала одним из звездных тренеров проекта и в очередной раз раззадорила поклонников своим изысканным вкусом. Фото артистки в кожаном наряде разместили на официальной страницы шоу в "Инстаграм" вместе с интересными подробностями.

В посте сказано, что образ из эко-кожи придумала украинский дизайнер Екатерина стрельченко, по ее словам, оливковый цвет будет будет в тренде весной 2021 года.

"Элементы обнаженных бедер при закрытом жилете придают образу одновременно сдержанный и сексуальный вид. Стилисты подчеркивают, что наряд сочетает ретростиль и "образ нулевых", - отметили в описании.

Некоторые элементы образа Тина Кароль придумала сама. По словам дизайнера, во время одной из примерок исполнительница вынула из ушей серьги и закрепила их в разрезе на бедрах, заявив: «Это будет так!».

Пользователи сети оценили внешний вид Тины Кароль. Однако нашлись и те, кто и вовсе призвал убрать Кароль из проекта. Так, некоторые пользователи посетовали на то, что Кароль им уже надоела и предложили свои кандидатуры на кресло тренера:

"Без флирта Данна Балана и Тины Кароль будет не интересно, наверное"; "Были образы и лучше,но этот тоже красивый"; "Тиночка, вы прекрасны, но этот образ вам совершенно не подходит, вы роскошная, но не в этом наряде, дизайнеру такому больше я бы не доверилась"; "Пора уже заменить эту Тину Кароль. Пригласили бы Ани Лорак, или Свету Лобуду, или Веру Брежневу"; "Можно Стаса Шуринса, Макса Барских, Марту, Ирину Билык, Виталия Козловского ... У нас много артистов. Просто эта Тина Кароль уже надоела"; "Сколько раз уже была Кароль? Почти во всех сезонах. Может пора уже сменить. Даже Потап уже ушел".

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