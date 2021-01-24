Популярная украинская певица Тина Кароль в модном платье озадачила фигурой на чужом фото

Артист и телеведущий Юрий Горбунов решил поделиться на своей странице в социальной сети Инстаграм новым фото из-за кулис. Вместе со всеми членами жюри будущего сезона шоу «Голос», а также со своей супругой и коллегой по сцене Екатериной Осадчей артист попозировал перед съемками.

Как известно, не так давно стартовала работа над новым сезоном песенного шоу и в нем уже успели отличиться своими образами Тина Кароль и Надя Дорофеева. На фото артиста беловолосая артистка причем привлекла больше всего внимания.

«Сегодня! Все ждем! 11 сезон Голоса! Перезагрузка!», - написал Юрий.

Пользователи сети же обратили внимание на фигуру Тины Кароль:

«Кто одевает Тину Кароль? Как можно так выйти и показать лишние килограммы…; Танюшка что-то не в духе..; Тине Юльчика нехватает💔; Лучший состав💛❤; Без Дана не интересно; Тина хотела оторвать руку Олега; Кого Тина хотел там схватить? 😂; Тина отбросила руку Винника или наоборот хотела схватить? 😂😂; Тина, очень неудачное фото... Или Вам надо худеть!!! Извините...Кароль не стесняется надевать наряды, которые подчеркивают ее жиры🤦‍♀️😆».

Примечательно, что до этого в наряде для первого эфира шоу «Голос» Тина сверкнула тонкой талией и простой прической, причем выглядела звезда заметно стройнее.

Минималистичный образ очень понравился фанатам, ведь он был создан украинским дизайнером известного бренда Катериной Сильченко. Как утверждает дизайнер, цвет спелой оливы будет в тренде этой весной. Сам наряд сделан из эко-кожи, которая подчеркнула хрупкость звезды.

Элементы обнаженной талии при закрытом жилете хорошо сочетался с цветовой гаммой. Как сообщается на фан-аккаунте Тины, некоторые элементы одежды артистка придумала сама. На одной из примерок образа для "слепых прослушиваний" Тина сняла серьги с ушей, застегнула их на бедрах и сказала: "Это будет так!".

Напомним, Кароль, Могилевская, Ризатдинова и другие одинокие красотки стали кандидатками для "Холостячки 2": "Самой главной будет...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль забыла о приличиях, публично соблазнив молоденького танцора: "Что за поза сейчас была?".

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