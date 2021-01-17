Популярная певица Тина Кароль ошеломила выходкой во время концерта

Недавно Тина рассказала, что 2021 год может быть еще сложнее, чем предыдущий и надо подготовиться. Долгое время артистка не давала масштабных концертов, не меняла стиль и работала дистанционно. Также Кароль смогла в условиях карантина записать клип-трилогию и выпустить новый альбом.

Сейчас на фан-аккаунтах появляются фото и видео Тины с последних выступлений, на которых певица блистала в самых неожиданных и модных образах. Артистка всячески старалась привлечь внимание к себе. В ролике можно заметить, что Кароль все чаще использует подтанцовку в качестве эмоционального подкрепления – мужчины рядом с ней всегда танцуют в простых костюмах и соблазнительно двигаются в такт новому ритму.

В то же время сама певица отвечает как бы на «ухаживания» партнерам по сцене и кокетливо крутится в центре внимания. Из-за удачной постановки даже можно показаться, что артисты и правда соблазняют друг друга и не совсем понятно, что за поза была во время исполнения припева популярной композиции.

По мнению Кароль выступления следует проводить тогда, когда ситуация с карантином улучшится, не раньше.

Макияж и прическа артистки стали своеобразными изюминками ее стиля. Волнистые локоны и алая помада на губах постоянно добавляют лукам Кароль определенной элегантности и красоты. В то же время для выступлений звезда всегда надевает новые платья, каждый раз поражая выбором.

Дизайнерские приталенные платья, напоминающих золотую эпоху голливудского гламура всегда выгодно смотрятся на женственной фигуре Кароль. В ее гардеробе есть и украинские бренды, но что бы Тина не выбирала, она выглядит очень соблазнительно, считают фанаты.

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