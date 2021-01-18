После финала известного проекта в Инстаграм активно обсуждают, кто из звезд займет место главной героини шоу «Холостячка 2»

Первый сезон проекта, в главной роли которого была Ксения Мишина, получился очень интригующим и не менее скандальным. К тому же, Ксения наконец-то встретила свою любовь и успешно строит планы на будущее вместе с Александром Эллертом.

Теперь фанаты пытаются предугадать, кто же может занять главную роль на проекте. Среди претенденток на главную роль в списке оказались самые популярные и эффектные артистки.

Больше всего поклонники желают увидеть, как обретет свое счастье Тина Кароль. Звезда воспитывает сына одна. После смерти супруга Евгения Огира Тина так и не заводила новых отношений, полностью посвятив себя карьере и ребенку.

Не менее интригующей должна оказаться любовь Леси Никитюк, считают фанаты. И хотя телеведущая много раз говорила, что она подумает, участвовать в проекте она, похоже, не собирается, часто отвечая в Стори, что не хочет придавать личную жизнь огласке.

Дарья Петрожицкая интригует кадрами в Инстаграм довольно часто. После того, как год назад состоялась премьера фильма «Папик» от режиссера Андрея Яковлева, популярность молодой актрисы заметно возросла. Теперь фанаты желают устроить личную жизнь молодой актрисе.

Артистка Злата Огневич оказалась в числе претенденток на роль «Холостячки». Пять лет назад певица рассталась со своим молодым человеком, который служил в войсках АТО. Но спустя время у Златы появился новый бойфренд, которого она скрывала от внимания. Позже стало известно о том, что отношения также не сложились.

Слава Каминская после развода воспитывает двух детей одна и старается сохранить дружеские отношения с экс-супругом. Год на карантине для певицы выдался весьма тяжелым на события и фанаты отмечают, что звезда заслужила на мирные будни и нормальную личную жизнь.

Наталья Могилевская после нескольких неудачных отношений прекратила рассказывать о личном и в принципе заводить романы, о которых бы узнала общественность. Поклонники в последнее время все чаще обращают внимание звезды на то, что ей пора отправиться на данный проект.

Алина Гросу развелась с мужем спустя пару месяцев брака, так как фактически после медового месяца мужчина заявил, что не готов к семейной жизни и намекнул на то, что встретил другую. Теперь молодая певица полностью посвятила себя карьере.

Гимнастка Анна Ризатдинова воспитывает одна сына Романа от олигарха Александра Онищенко, с которым олимпийская чемпионка рассталась еще летом 2019 года. Теперь звезда посвящает всю себя ребенку и карьере, поэтому фанаты видят в Анне возможную кандидатку на главную роль в Холостячке.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

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