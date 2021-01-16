Популярная певица Тина Кароль умеет подобрать идеальный наряд для выступления

Макияж и прическа артистки стали своеобразными изюминками ее стиля. Волнистые локоны и алая помада на губах постоянно добавляют лукам Кароль определенной элегантности и красоты. В то же время для выступлений звезда всегда надевает новые платья, каждый раз поражая выбором.

Дизайнерские приталенные платья, напоминающих золотую эпоху голливудского гламура всегда выгодно смотрятся на женственной фигуре Кароль. В ее гардеробе есть и украинские бренды, но что бы Тина не выбирала, она выглядит очень соблазнительно, считают фанаты.

Поклонники даже устроили битву образов, предложив фанатам проголосовать за лучший наряд звезды из последних публичных появлений. Черные платье не оставили никого равнодушными:

«2, 3🔥,2 и 1 просто бомба 3 классный, 2🔥, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, мне очень нравится ваш вид;, красивый 1, 2 милый, Все прям все ❤️, 2😍, 3😍, Ну наверное 1,2,3😻, Ай, как сложно 😍🔥,1. такая кошечка, Трудно выбрать, так что все 😍❤️,Все 3 нереально красивые, но декольте - это главное💔✨».

Отметим, одно из фото обсудили на фан-странице звезды ее поклонники. На представленном кадре Тина позировала в красном платье довольно простого дизайна и без каких-либо принтов и украшений. Изюминкой в ее луке стала лишь знаменитая красная помада, которая удивительно хорошо ей идет.

Отметим, Тина Кароль следит за своим здоровьем. Звезда утверждает, что каждой девушке нужно пить много воды, ведь это залог вечной красоты, а также отказаться от вредных привычек. Одно из самых главных бьюти-правил Тины Кароль: давать коже передышку после тяжелого сценического грима. Поэтому не удивительно, что на сцене певица всегда сияет.

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