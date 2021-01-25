Певец и экс-судья "Голоса країни" Дан Балан разбередил сердца свежим фото и неожиданными словами

Как передает Politeka.net, 41-летний артист, которому приписывают тайный роман с певицей Тиной Кароль, не сдержал эмоций, поздравляя последнюю с 36-летием.

В своем микроблоге в Инстаграм Балан опубликовал любопытное фото, на котором предстал вместе с Тиной в очень интимный момент. Певец прижал к себе растаявшую Кароль, на лице которой играла довольная улыбка. Парочка нежно коснулась друг друга головами, посмотрев куда-то в сторону.

"С Днем Рождения, дорогая ... @ tina_karol", - чувственно подписал снимок Дан.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное. Многие отмечали, что не могут сдержать слез - неужели домыслы о романе кумиров подтвердились?

"Я же не одна это вижу? подпись..."

"Aww, что тут происходит❤😍"

"ааааааааа я реву господи💜"

"Мы умерли! 💜"

"О боже это, случилось вы встретились 😍"

"Крч, я плачу, смеюсь😭 Вчерашняя истерика продолжается🤣"

"Какие же Вы красивые!!!"

"Наглядный пример того, как одной фоткой взорвать все истории дантины и фантины😹"

"Я что сплю? 💜"

Ранее мы сообщали, в прошлом сезоне "Голосу країни" Дан и Тина были коллегами-судьями. Публика пристально следила за их проявлением чувств друг к другу - артисты не стеснялись обниматься на камеру, причем делали это так естественно и страстно, что у многих их фанатов не было сомнений - любовная связь таки есть.

В интервью Кароль только разогревала интерес, не опровергая, но и не подтверждая слухи о романе с Баланом.

Напомним, нежное фото Тины Кароль и Балана с малышкой на руках вызвало переполох: "Настоящая семья...".

Как сообщала Politeka, Дан Балан нашел Кароль замену, пикантное видео со звездой "Голос країни" попало в сеть: "Мурашки по коже от...".