Популярный молдавский певец Дан Балан пдоелился новым открывком со съемок своего последнего клипа

Пока артиста все еще подозревают в романе с коллегой по украинскому шоу "Голос країни" Тиной Кароль, сам он никак не комментирует сплетни и продолжает заниматься своей музыкальной карьерой. Новый отрывок из клипа Балана произвел на поклонниц яркое впечатление.

Дело в том, что в этот раз молдавский артист разместил на своей странице в социальной сети Instagram новую публикацию, в которой напомнил фанатам, что сегодня в пятницу состоялась премьера клипа на новую песню "Дышат о любви".

В ролике Дан Балан спел часть композиции с юной подопечной, которая выступает под псевдонимом Indi.

"Премьера, видео уже вышло! Dan Balan & Indi - "Дышат о любви", - заявил артист менее часа назад.

Вот как реагируют вдохновленные фанаты:

«Дааааан, как обычно пушка💜; Это кому-то посвящено? Или это просто красивая песня?; Ваау😍💜; Мой любименький Даня😘; Ухты я вовремя🔥; На звонке месяцок стоит англ.версия🔥; Супер😍; Гениально, это шедевр💯; Без слов!; Магия 💜; Шикарно❤️; Гениально, это шедевр💯🔥; Это ооогооонь🔥; Бомба ракета💜💫; Пушкаа, но впрочем как обычно❤️; Супер!!! Такая синхронность👏».

Также мы писали, что певец, который успел приобрести большую популярность в Украине и которому приписывают роман с Тиной Кароль, поделился новым снимком в своем Инстаграм.

На фото Балан предстал в стильном образе настоящего мачо. На нем темная рубашка и свободный черный плащ. Певец расстегнул ворот рубашки, подразнив поклонниц своей дерзостью. Дополняют его образ цепочки на шее.

На фото Балан заснят будто во время танца. Певец застыл раскинув руки и опустив голову вниз. В подписи к снимку артист пояснил, что опубликовал его в преддверии выхода своего нового клипа.

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