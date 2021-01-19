Поклонники Тины Кароль и Дана Балана в восторге от семейного снимка

Поклонники Тины Кароль постоянно надеются, что их любимая певица наконец создаст семью с Даном Баланом и родит от него ребенка. И пока Кароль упорно сохраняет молчание, фанаты пытаются продемонстрировать, как бы они выглядели вместе. Соответствующий снимок появился в фан-аккаунте звезд в соцсети Instagram, пишет Politeka.net.

С момента появления на шоу "Голос країни" Дана Балана у Тины Кароль появился шанс устроить свою личную жизнь, ведь многие зрители неоднократно наблюдали, как между тренерами "искрит воздух" от этих неоднозначных взглядов. На новом снимке, созданном поклонниками, эти отношения не только продолжились, но и переросли в нечто намного большее - крохотную малышку, похожую на них обоих.

На фото, которое показали поклонники, Тина Кароль отдыхает рядом с Даном Баланом в парке. Пара сидит на розовом покрывале в окружении цветов и как будто позирует для семейного снимка. При этом Дан Балан улыбается и прижимает к себе маленькую девочку, играющую с фотоаппаратом. В то же время Тина прислонилась к Дану как настоящая любящая жена и, довольная, тоже едва сдерживает свою улыбку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦘 𝓓𝓪𝓷𝓽𝓲𝓷𝓪 🦘 (@dantina.fam)

Кадр действительно напоминает милую семейную фотосессию в парке, ведь Тина Кароль и Дан Балан даже были одеты в похожую белую одежду. Но бдительные поклонники звезды сразу же почувствовали, что над снимком изрядно поработали в Фотошопе, создавая визуализацию того, о чем мечтают многие.

Среди комментариев к публикации появились неодобрительные мнения о том, что это просто красивый фейк и фотошопу верить нельзя. Но нашлись и те, кому снимок понравился и они пожелали, чтобы Дан и Тина все-таки стали настоящей парой.

"Это я не понимаю. Считаю лишним. Зачем бежать впереди паровоза?", "Если была бы правда, но увы...", "Такой бред фотошопить! Маразм!", "Настоящий фотошоп", "Дан и Тина смотритесь как настоящая семья. Два года потерянных. Уже бы дите бегало", "Красивые! Пусть у вас все получится!", "Love story",- написали фолловеры.

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