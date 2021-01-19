Леся Никитюк задрала ножку едва не потеряв халатик

Украинская теледива Леся Никитюк знает, как привлечь внимание поклонников. Звезда активно использует свои природные данные, выставляя напоказ манящие ножки и интригуя стройными изгибами. Поэтому в ее сторис в Instagram появился очередной снимок, где она не захотела скрывать свою красоту под халатиком и ненавязчиво приоткрыла его перед зеркалом, пишет Politeka.net.

Леся Никитюк сфотографировалась в ванной, создавая очередное красочное и игривое селфи для своих фанатов. Звезда стояла перед зеркалом, завернувшись в белоснежный махровый халатик, под которым вряд ли было что-то еще кроме ее обнаженного тела и "аппетитных" изгибов.

Телеведущая облокотилась на одну руку и красивым движением приподняла одну ножку так, чтобы ее было видно между полами халата. Снимок отлично демонстрирует "бархатную" кожу на сочном бедре Никитюк. При этом халатик едва удерживался легким узлом широкого пояса и грозил в любую секунду показать фолловерам больше, чем хотела бы сама звезда.

Теледива распустила свои белокурые волосы и позировала в белой маске, украшенной вышитым цветком, что говорит о том, что она явно находилась не дома.

После жаркого снимка в ванной Никитюк решила продолжить свою фотосессию на балконе несмотря на мороз. Телеведущая подставила солнцу свое лицо и игриво взялась пальчиками за халат в зоне груди, готовясь приоткрыть самую заветную для многих зону своего тела.

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Но фанаты неоднозначно восприняли такие кадры от телеведущей и в комментариях предположили, что она попросту выпила перед этой фотосессией.

Стоит отметить, что Леся Никитюк в последнее время часто экспериментирует с образами и активно подчеркивает все свои "прелести" с помощью разнообразных нарядов. Помимо стройных и бесконечных ножек, о которых уже ходят легенды, звезда все больше углубляет свое декольте и хвастается объемами груди в обтягивающих топах и платьях.

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