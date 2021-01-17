Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая уже давно сбежала в Российскую Федерацию, вернулась в Киев

По всей видимости, артистка заскучала по дому и решила отпраздновать Старый Новый год в родных стенах. Об этом свидетельствует геотег "Киев, Украина", который знаменитость поставила на фотоснимке, обнародованном у себя в Инстаграм в разделе «Сториз», пишет Politeka.net

В кадре Ани Лорак появилась в светлом махровом халате с гладко зачесанными волосами и ярким макияжем на лице.

Певица позировала возле зеркала в гримерке, а рядом с ней стояла ваза с букетом белых роз.

«Спасибо», - подписала поп-дива, решив не уточнять, от кого приняла цветы, чем и заинтриговала своих поклонников.

Однако они не смогли обсудить данный снимок, так как в разделе «Сториз», как известно, все комментарии отключены.

Ранее мы уже писали, что Ани Лорак из шатенки превратилась в платиновую блондинку. Каролина позировала в черном реглане и темных обтягивающих штанах. Растрепанная певица собрала волосы в хвост, посмотрев в камеру телефона.

Стоит отметить, заметно, что на ней парик, так как из-под светлых волос возле шеи выбивались ее настоящие.

"Что скажете?", - говорится в подписи.

Напомним, что Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще