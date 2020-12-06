Певица Ани Лорак поделилась радостной новостью со своими поклонника

Как передает Politeka.net, карды и подробности уcпеха знаменитость сообщила на своей страничке в Instagram.

"Помню маленькой девочкой я смотрела этот фестиваль и мечтала, чтобы однажды мою песню назвали песней года. Сегодня у меня множество наград и все они сотканы из вашей любви! Спасибо, что всегда рядом, наша любовь взаимна!", - сообщила Лорак в подписи к посту.

Также певица поблагодарила организаторов мероприятия.



На опубликованных кадрах Ани предстала в бежевом костюме, который просто идеально выделил ее формы.



Поклонники певицы довольно неоднозначно оценили ее образ. Бурные споры вызвала фигура Лорак.



"Вы конечно красивая, но костюм не очень идёт. С вашей то пятой точкой", "Каролиночка! Вы достойны всех наград и призовых мест. Вы - Богиня сцены!", "Такой красивый образ", "Наверное так хотелось тонкую талию, что о попке не подумали! И вообще всё надуманно!", "Пятая точка у Каролины то, что надо", "Каролиночка, за все годы твоего блистательного таланта, ты по праву стала Великой: твой голос ни с кем не спутаешь, он волшебный и уникальный. Твой стиль, харизма, отношение к сцене и зрителю, делают тебя не похожей на других, ты особенная - писали под постом певицы.

Напомним, что худая Ани Лорак поразила молодым видом в стильной мини платья: "Это вообще вы?".

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