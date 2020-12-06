Певица Ани Лорак поделилась радостной новостью со своими поклонника
Как передает Politeka.net, карды и подробности уcпеха знаменитость сообщила на своей страничке в Instagram.
"Помню маленькой девочкой я смотрела этот фестиваль и мечтала, чтобы однажды мою песню назвали песней года. Сегодня у меня множество наград и все они сотканы из вашей любви! Спасибо, что всегда рядом, наша любовь взаимна!", - сообщила Лорак в подписи к посту.
Также певица поблагодарила организаторов мероприятия.
На опубликованных кадрах Ани предстала в бежевом костюме, который просто идеально выделил ее формы.
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Поклонники певицы довольно неоднозначно оценили ее образ. Бурные споры вызвала фигура Лорак.
"Вы конечно красивая, но костюм не очень идёт. С вашей то пятой точкой", "Каролиночка! Вы достойны всех наград и призовых мест. Вы - Богиня сцены!", "Такой красивый образ", "Наверное так хотелось тонкую талию, что о попке не подумали! И вообще всё надуманно!", "Пятая точка у Каролины то, что надо", "Каролиночка, за все годы твоего блистательного таланта, ты по праву стала Великой: твой голос ни с кем не спутаешь, он волшебный и уникальный. Твой стиль, харизма, отношение к сцене и зрителю, делают тебя не похожей на других, ты особенная - писали под постом певицы.
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