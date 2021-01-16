Известная телеведущая Леся Никитюк похвасталась одним из своих талантов
Украинская теледива порадовала поклонников новыми кадрами в Инстаграм, передает Рoliteka.net.
Никитюк записала видео, сидя в машине, окна которой практически полностью засыпаны снегом.
Телеведущая решила не терять зря времени.
Муж Аллы Пугачевой Галкин сообщил о трагедии, без отца остался 9-месячный малыш: "Что ж за напасть такая..."
Большая потеря у "Квартала 95", первые подробности трагедии: "Был одним из..."
Полякова на Мальдивах разразилась гневом в адрес украинцев: "Злые, не слышащие никого, кроме себя... "
Дантес взъелся на Надю Дорофееву из-за денег, подробности конфликта: "Ты что, о**енела вообще!"
Внезапно оборвалась жизнь знаменитого российского актера-красавца: им восхищались миллионы, подробности
«Нас замело в машине. Мы сидим ждем, пока машина растает. А пока песня для вас. Белая вьюга зима снегом запорошила. Я пришила тебя к себе. Я так решила. Шиншилла. Тина, добрый вечер», - спела Леся и обратилась к Кароль, которая, как известно, исполняет эту композицию.
Композиция действительно подходит к ситуации в которой оказалась телеведущая.
Отметим, Никитюк не впервые блеснула вокальным талантом. В начале 2020 года телеведущая даже записала в студии свою первую песню. Композиция стала саундтреком к тревел-шоу Леси Le Маршрутка.
Поклонники Никитюк тогда с восторгом встретили песню, и призвали Лесю не останавливаться и поучаствовать в Нацотборе на Евровидение. Но, как известно тогда конкурс не состоялся из-за пандемии. Возможно артистка сможет порадовать фанатов в этом году.
Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.
Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.