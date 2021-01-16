Известная телеведущая Леся Никитюк похвасталась одним из своих талантов

Украинская теледива порадовала поклонников новыми кадрами в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

Никитюк записала видео, сидя в машине, окна которой практически полностью засыпаны снегом.

Телеведущая решила не терять зря времени.

«Нас замело в машине. Мы сидим ждем, пока машина растает. А пока песня для вас. Белая вьюга зима снегом запорошила. Я пришила тебя к себе. Я так решила. Шиншилла. Тина, добрый вечер», - спела Леся и обратилась к Кароль, которая, как известно, исполняет эту композицию.

Композиция действительно подходит к ситуации в которой оказалась телеведущая.

Отметим, Никитюк не впервые блеснула вокальным талантом. В начале 2020 года телеведущая даже записала в студии свою первую песню. Композиция стала саундтреком к тревел-шоу Леси Le Маршрутка.

Поклонники Никитюк тогда с восторгом встретили песню, и призвали Лесю не останавливаться и поучаствовать в Нацотборе на Евровидение. Но, как известно тогда конкурс не состоялся из-за пандемии. Возможно артистка сможет порадовать фанатов в этом году.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

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