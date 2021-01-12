Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала себя в обществе молодого мужчины

Леся Никитюк уже много раз рассказывала, как ухаживает за собой. Артистка очень любит профессиональный уход за кожей. Она часто читает различные обзоры и рекомендации, обсуждает новинки косметики с косметологом и пробует их на себе. Регулярные процедуры у опытного специалиста – секрет красивой кожи.

А вот свои светлые локоны звезда доверяет популярному фешн-стилисту, который работает с самыми известными артистками Украины. Недавно артистка также поделилась фото, приспустив шубу с голых плеч и обращая внимание поклонников к своей прическе. Над образом Никитюк работал парикмахер-стилист Миша Прус, стоящий за спиной телеведущий и также мило позирующий.

Отметим, также Никитюк, ухаживая за собой увлажняет лицо и тело кокосовым маслом, употребляет рыбий жир и пьет минимум два литра воды в день. Это крайне важно, поскольку тонус кожи нужно поддерживать как извне, так и изнутри.

Леся привыкла привлекать внимание публики шутками и умением посмеяться даже над собой самой. Если же в детстве Леся комплексовала по поводу внешности, то теперь с легкостью показывает себя настоящую и не стесняется продемонстрировать недостатки.

После праздников Леся показала на видео, как поправилась и как лишний вес отразился на ее талии. Не обошлось и без привычных лайфхаков по похудению. Для этого Леся попросила помощи у девочки Оли, которая стояла за ее спиной и придерживала талию Леси, пряча лишние складки.

"Живой фотошоп😂; Удобная функция😂; Мне нужна такая Оля😘; Можно маленького человечка с собой возить, чисто для талии; Леся - огонь🔥 обожаю); Слууушай, Ле, а можно Олю одолжить?))))😆; ахаха лучшая😂❤️; Как перестать это смотреть? 😂; Класс взяла на заметку🔥; Мужчины боятся такую красоту", - написали в сети.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

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