Известная певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", показала себя в компании эпатажной MARUV

На фото красотка позирует в платье и туфлях, забравшись на стол. Вика задрала ножку, хвастаясь ее идеальностью, и совсем не смущалась, что на ней было платье. Рядом можно увидеть MARUV, которая стояла на коленках, забравшись тоже на стол. Звезда позировала в платье с вырезом в виде сердечка на груди и прозрачных колготах. Кадр получился забавным и зажигательным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Вика и Анна (настоящее имя MARUV), сидели просто на столе и хвастались ножками. В отражении окна можно увидеть Славу Каминскую, которая наблюдала за происходящим.

"А я бываю дерзкая. А вместе с MARUV мы такие шкодные и свободные девочки. Рассказывайте, а вы принимаете темную сторону?", - написала звезда.

"О, Боже", "Слава на втором фото", "Стрип-клуб на выезде. У вас куда больше стиля и красоты", "Какая гадость это ваша MARUV", "Горячие тигрицы", "Какие ноги".

Сообщалось, что солистка известной украинской группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха покрасовалась стройной фигурой в коротком платье.

Певица поделилась новым постом в Инстаграм, в котором порассуждала на тему своих эмоций после выступлений. Так, звезда призналась, что каждый раз после концерта ее переполняет энергия.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" пошалила с любимым на курорте и поразила признанием

А еще Politeka писала, что Вика из "НеАнгелов" зажмурилась от удовольствия, избавившись от белья и распахнув халатик

Также Politeka сообщала, что загорелая Смеюха из «НеАнгелов» распахнула шубу, посветив безупречным телом



