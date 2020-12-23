Популярная украинская певица Виктория Смеюха из группы «НеАнгелы» похвасталась загорелым видом после отдыха

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Isntagram.

«До встречи, верблюды 🐫 , бабочки 🦋 и Кеша 🦜! Я вернулась!🤗🤗🤗 И, как говорится – с корабля 🚢 на бал, вчера я была на записи Новогоднего огонька. 🎄🌟 Где бы я ни была, сколько бы времени ни отсутствовала в Киеве, я всегда возвращаюсь ДОМОЙ», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Смеюха позирует в шубе и с загорелым лицом. В какой-то момент знаменитость распахивает наряд, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе.

«Невероятная», «Волшебный вид», «королева Киева! Божественная», «красавица», «очень и очень красивая», «ты просто невероятная», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, известная певица Виктория Смеюха, звезда "НеАнгелов", показала себя на отдыхе

На фото Смеюха позирует в белом шелковом платье. красотка показалась в пустыне, а на руке держала сокола. Красотка сделала с ним несколько фото, а также показала короткий ролик.

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