Участница популярного украинского дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала трогательные фото
Известная брюнетка постоянно публикует фото в Инстаграм, делясь с поклонниками деталями своей жизни, передает Politeka.net. В этот раз красотка опубликовала фото со своей матерью.
Две красотки позировали в похожих нарядах: Виктория - в розовом сарафане, а ее мама - в такой же расцветки платье.
Обе фотографировались в разных локациях на отдыхе в теплых краях.
"СПАСИБО ТЕБЕ МАМОЧКА, что родила меня в этот день и подарила мне жизнь!🤗💝
Хочу, чтобы ты сегодня приняла от меня искреннюю благодарность буквально за все, что ты делала и продолжаешь дела для меня, за твою любовь и дружбу👩❤️👩. Я благодарна Богу🙏 за то, что он подарил мне такую маму! 😍👑Благодарю и эту, вполне сложившуюся жизнь, за то, что мы живы, здоровы и имеем силы наслаждаться ею! 💖💖💖", - написала Смеюха.
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За пять часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев. Пользователи сети, среди которых певец Виталий Козлоский и ИТ-предприниматель Николай Удянский, поздравили Викторию с днем рождения.
"Малышка, с твоим днём! Днём варенья!!! Живи долго! Кайфуй всегда! Люби сильно и будь также любима🥳🥳🥳", "Викуся иди в Греческий )) по бокалу за твоё здоровье", "Самое главное счастье для мамы - благодарность и любовь её ребенка!😍 Замечательную дочь, Викторию, с Днем рождения!💐Исполнение всех желаний!!!😍 Маме - здоровья прежде всего и долгих лет жизни!💐", "С Днём Рождения 🎉 вас и вашу маму с Днём Рождения дочери!🙂🎆💐🎂🍾🎈🎁", - написали комментаторы.
Напомним, Вика из "НеАнгелов" покорила шикарным видом в красном.
А еще Politeka писала, что фигуристая Вика из «НеАнгелов» в ярком бикини пошалила у бассейна.
Также Politeka сообщала, что Вика из «НеАнгелов» показала, как надо позировать в крошечном купальнике.