Известная украинская певица, участница группы "Не Ангелы" Виктория Смеюха отправилась на отдых в жаркие страны и забросала сеть пляжными фото
Как известно, сейчас знаменитость проводит долгожданный отпуск в Дубае и демонстрирует свою соблазнительную фигуру в различных купальниках на побережье Персидского залива, пишет Politeka.net,
В этот раз Вика решила пощеголять в черно-белом бикини на завязочках, которое, по всей видимости, отражало ее настроение в тот момент.
Девушка вышла к берегу моря и устроила кокетливую фотосессию на пляже.
Длинноногая Дорофеева растаяла в объятиях довольного Зеленского, президент не устоял: пикантный кадр
Массовый развод с услугами в Приватбанке: украинцев предупредили, "если есть карта Универсальная..."
Владельца "Токио Стар" в закрытом гробу несли на руках люди в белом: кадры прощания в Одессе
"Холостячка" Ксения Мишина отдала свое сердце симпатичному брюнету, фото: "Единственный мужчина, который ее достоин"
«Как часто жизнь сравнивают с зеброй, где чёрная и белая полоса чередуются друг с другом!🦓🦓🦓Бывает, что мы сбиваемся с пути💔, забываем, куда движемся. Особенно часто мы забываем трудные времена.😔
Стараемся вычеркнуть из памяти неприятные моменты🫀👥. Но все это часть нашей жизни!😊🤙🏻⌛️⏳
Сегодня я отдалась на милость течению жизни...⛵️
Вдыхаю в себя краски моря, тепло солнечных лучей, безмятежность и покой!🙏🤍🤍🤍🤍🤍🤍», - поделилась своими мыслями Смеюха.
Фанаты не прошли мимо и стали нахваливать певицу, отмечая, что с каждым разом купальники всё лучше и лучше.
"Купальник каждый раз все лучше и лучше)🤩", " Айяяяяяй какая 😻 красотулечка", " Великолепная", "Вика, вы лучшая из Виктория Сикрит"- пишут в сети.
До этого Смеюха позировала в разноцветном миниатюрном купальнике и розовом набедренном платочке - в таком образе стройная фигура девушка видна во всей красе.
Напомним, мокрая Вика из "НеАнгелов" в коротких шортиках сверкнула фигурой на турецком курорте
А еще Politeka сообщала, что горячая экс-Nikita в бикини сверкнула роскошными формами на отдыхе в Египте
Также Politeka писала, что соблазнительная Смеюха из «НеАнгелов» огорошила кадром в мини-бикини.