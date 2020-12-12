Известная украинская певица, участница группы "Не Ангелы" Виктория Смеюха отправилась на отдых в жаркие страны и забросала сеть пляжными фото

Как известно, сейчас знаменитость проводит долгожданный отпуск в Дубае и демонстрирует свою соблазнительную фигуру в различных купальниках на побережье Персидского залива, пишет Politeka.net,

В этот раз Вика решила пощеголять в черно-белом бикини на завязочках, которое, по всей видимости, отражало ее настроение в тот момент.

Девушка вышла к берегу моря и устроила кокетливую фотосессию на пляже.

«Как часто жизнь сравнивают с зеброй, где чёрная и белая полоса чередуются друг с другом!🦓🦓🦓Бывает, что мы сбиваемся с пути💔, забываем, куда движемся. Особенно часто мы забываем трудные времена.😔

Стараемся вычеркнуть из памяти неприятные моменты🫀👥. Но все это часть нашей жизни!😊🤙🏻⌛️⏳

Сегодня я отдалась на милость течению жизни...⛵️

Вдыхаю в себя краски моря, тепло солнечных лучей, безмятежность и покой!🙏🤍🤍🤍🤍🤍🤍», - поделилась своими мыслями Смеюха.

Фанаты не прошли мимо и стали нахваливать певицу, отмечая, что с каждым разом купальники всё лучше и лучше.

"Купальник каждый раз все лучше и лучше)🤩", " Айяяяяяй какая 😻 красотулечка", " Великолепная", "Вика, вы лучшая из Виктория Сикрит"- пишут в сети.

До этого Смеюха позировала в разноцветном миниатюрном купальнике и розовом набедренном платочке - в таком образе стройная фигура девушка видна во всей красе.

Напомним, мокрая Вика из "НеАнгелов" в коротких шортиках сверкнула фигурой на турецком курорте

А еще Politeka сообщала, что горячая экс-Nikita в бикини сверкнула роскошными формами на отдыхе в Египте

Также Politeka писала, что соблазнительная Смеюха из «НеАнгелов» огорошила кадром в мини-бикини.