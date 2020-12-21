Известная певица Виктория Смеюха, звезда "НеАнгелов", показала себя на отдыхе

На фото Смеюха позирует в белом шелковом платье. красотка показалась в пустыне, а на руке держала сокола. Красотка сделала с ним несколько фото, а также показала короткий ролик. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня в Дубае я познакомилась с ним.

Символ Эмиратов на моей руке, хищник, который может стать помощником в охоте, а может просто превратиться в зверя, от которого придется защищаться.

Стендаль в «Красное и черное» писал про то, что один путешественник приручил тигра, дружил и играл с ним, но за пазухой всегда держал заряженный пистолет . Правда, похоже на жизнь?", - написала красотка.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Шикарная фотка класс красивая", "Какая вы добрая и хорошая девочка и мысли у вас правильные и чистые", "Афродита", "Вика, разве можно быть такой красивой?! Ещё шейх какой украдёт?!))", "Вы очень храбрая девушка. Не боитесь ни хищных птиц, ни зверя дикого. Ваша улыбка всех обезоружит".

Мы писали, что популярная украинская певица Виктория Смеюха, участница дуэта «НеАнгелы», похвасталась фигурой на отдыхе.

Обратим внимание, что на опубликованных фотографиях Смеюха позирует в крохотном купальнике, который эффектно подчеркивает ее и без того роскошную фигуру. При этом на руке у красотки сидит большой попугай.

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