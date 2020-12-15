Известная певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", показала себя и рассказала о любви

На фото Виктория позировала в мини-платье. Красотка сидела у панорамного окна на пуфе, а одну ножку задрала. Чтобы ничего не заасветить, Смеюхе пришлось одной рукой прикрыть зону бикини. Волосы у девушки были распущенными, а второю нужную певица выставила вперед. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Любовь - это книга,

А книга - роман.

Роман - это сказка,

А сказка - обман!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"И о тебе я напишу красивый роман", Господи Иисусе!!! Эти лапки... Какие же они......", "Виктория , как водичка , тёплая?", "Какой мужчина вас так сильно расстроил, что вы циник?", "Наслаждайтесь пребыванием Вика. Похоже, у тебя с мамой все хорошо", "Любовь - не книга, у неё нет конца. Сказка ложь, да, в ней намёк)", "Хочу ее".

Мы писали, что участница популярного украинского дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала трогательные фото.

Две красотки позировали в похожих нарядах: Виктория - в розовом сарафане, а ее мама - в такой же расцветки платье.

Обе фотографировались в разных локациях на отдыхе в теплых краях.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" вскружила голову невероятными позами в бикини

А еще Politeka писала, что Вика из "НеАнгелов" сразила наповал шалостями в купальнике, даже чайки слетелись

Также Politeka сообщала, что раскрепощенная Вика из «НеАнгелов» побаловала формами, устроив развлечения на пляже



