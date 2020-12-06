Украинская певица Виктория Смеюха из дуэта «НеАнгелы» впечатлила безупречной фигурой, вспомнив отдых на пляже
Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость решила выбросить у себя на странице в Instagram.
«Мне очень больно открывать Инстаграм... ПРОШУ вас, прекратите путешествовать🤬🪓⚔️, думала я, находясь в Киеве🙈🙊. А теперь, стабилизировалась!😃☀️ Как же не хватает в пандемию свободы передвижений», - говорится в сообщении.
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Уточним, что на опубликованных кадрах Смеюха позирует, умостившись за руль в крохотном купальнике. Благодаря этому в кадр попали безупречные формы знаменитости, на что обратили внимание ее поклонники.
«Шеф, три счетчика», «в роддоме», «великолепно выглядишь», «роскошная фигура», - пишут они.
До этого сообщалось, что певица Виктория Смеюха, участница группы "НеАнгелы", показала себя и рассказала о карете
На фото Смеюха позировала в велотреках и футболке. Красотка сидела на краю ванной, расставив ножки. В руке Виктория держала каблук, который исполнял функцию телефона. Девушка улыбалась и хвасталась фигурой на нескольких кадрах.
Напомним, мокрая Вика из "НеАнгелов" в коротких шортиках сверкнула фигурой на турецком курорте
А еще Politeka сообщала, что горячая экс-Nikita в бикини сверкнула роскошными формами на отдыхе в Египте
Также Politeka писала, что соблазнительная Смеюха из «НеАнгелов» огорошила кадром в мини-бикини.