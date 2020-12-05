Участница популярного украинского дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха покорила красотой на пляже

Обворожительная брюнетка сверкает соблазнительными формами в разных нарядах, передает Politeka.net. В это раз красотка предстала в бикини, которое позволило рассмотреть ее идеальные изгибы во всей красе.

Звезда сейчас отдыхает в Дубае, откуда и порадовала поклонников жарким снимком.

Певица тесным лифчиком обтянула упругие прелести, едва ли не выскакивающие из-под ткани.

Также полосочка ткани отлично подчеркнула тонкую талию.

"Через час и десять повторений выхода Афродиты из воды🤪🔫 ТРИ фотографии сохранила 😂😂😂

На следующем снимке закрыла море 🌊 серфбордом, чтобы еще больше привлечь ваше внимание

🥰❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋", - написала Вика.

За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"До чего же шикарная😍 даже скучно наверное 24/7 иметь такую невероятную фигуру..😂 нулевые шансы на самокритику😅", "Идеальная фигура👍👍👍", "Ареновский купальник вау🤩", "Красотка", "У вас шикарная фигура внешность и голос от Бога, счастья вам🌷🌷🌷", "Шикарная фигурка 👍❤️", "Законно ли иметь такую потрясную фигуру?😀🔥🔥🔥🔥", "😍🌹🌹🌹sexyy🔥☄ ножки классные 😉", "Вика, Вы бесподобны", "Вика, в прекрасны!", "Уххх какая👍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Виктория Смеюха надела голубенький топ-майку, который подчеркнул ее грудь, а также позволил взглянуть на упругий животик. Сверху красотка надела жакет, который позже сняла, присев на "королевское" кресло. Изящная цепочка сверкала на шее и послужила отличным дополнением к образу.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" покорила шикарным видом в красном.

А еще Politeka писала, что фигуристая Вика из «НеАнгелов» в ярком бикини пошалила у бассейна.

Также Politeka сообщала, что Вика из «НеАнгелов» показала, как надо позировать в крошечном купальнике.