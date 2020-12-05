Участница популярного украинского дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха покорила красотой на пляже
Обворожительная брюнетка сверкает соблазнительными формами в разных нарядах, передает Politeka.net. В это раз красотка предстала в бикини, которое позволило рассмотреть ее идеальные изгибы во всей красе.
Звезда сейчас отдыхает в Дубае, откуда и порадовала поклонников жарким снимком.
Певица тесным лифчиком обтянула упругие прелести, едва ли не выскакивающие из-под ткани.
Также полосочка ткани отлично подчеркнула тонкую талию.
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"Через час и десять повторений выхода Афродиты из воды🤪🔫 ТРИ фотографии сохранила 😂😂😂
На следующем снимке закрыла море 🌊 серфбордом, чтобы еще больше привлечь ваше внимание
🥰❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋", - написала Вика.
За час пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.
"До чего же шикарная😍 даже скучно наверное 24/7 иметь такую невероятную фигуру..😂 нулевые шансы на самокритику😅", "Идеальная фигура👍👍👍", "Ареновский купальник вау🤩", "Красотка", "У вас шикарная фигура внешность и голос от Бога, счастья вам🌷🌷🌷", "Шикарная фигурка 👍❤️", "Законно ли иметь такую потрясную фигуру?😀🔥🔥🔥🔥", "😍🌹🌹🌹sexyy🔥☄ ножки классные 😉", "Вика, Вы бесподобны", "Вика, в прекрасны!", "Уххх какая👍", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Виктория Смеюха надела голубенький топ-майку, который подчеркнул ее грудь, а также позволил взглянуть на упругий животик. Сверху красотка надела жакет, который позже сняла, присев на "королевское" кресло. Изящная цепочка сверкала на шее и послужила отличным дополнением к образу.
Напомним, Вика из "НеАнгелов" покорила шикарным видом в красном.
А еще Politeka писала, что фигуристая Вика из «НеАнгелов» в ярком бикини пошалила у бассейна.
Также Politeka сообщала, что Вика из «НеАнгелов» показала, как надо позировать в крошечном купальнике.